Ислам Махачев — Александр Волкановски: ставка Вячеслава Василевского на бой UFC 294

Экс-чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом и среднем весе Вячеслав Василевский дал прогноз на бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, который пройдёт в рамках турнира UFC 294.

Ставка: победа Махачева за 1.37.

«Сколько продлится этот бой? Думаю, что весь бой продлится, примерно похожая картина будет, только в этот раз, мне кажется, Ислам не будет драться в стойке, заигрываться, потому что с Волкановски опасно, он очень чувствительный, и играть с ним в такой кикбоксинг не очень. Ислам будет навязывать свой бой, стилистически будет переводов больше, удерживаний внизу, забирать раунд за раундом без особых рисков. Мне кажется, у него хватит навыков, чтобы это делать. Думаю, что он не будет рисковать, не будет рубиться в стойке. Думаю, что по очкам возьмёт. Что-то похожее будет, что и в первом бою, но уже что-то более осмысленное, без лишних движений, без суеты.

Считаю ли я фаворитом боя Махачева? Думаю, что не только для меня фаворит, но и вообще фаворит. Во-первых, исходя из первого боя, ну, я и говорю, что если бы Ислам хотел помериться с ним в стойке, то, конечно, у Волкановски были бы большие шансы, и здесь было бы 50 на 50, и даже перевес в пользу Волкановски. Но Ислам не будет этого делать, что правильно, он не будет рисковать, а вот в такой именно позиционной работе Ислам всё-таки лучше, у него есть навыки и боевого самбо, он может переводить не только проходами, но может делать и подсечки, и зацепы, и подхваты, и хорошо контролировать. И самое главное, что его хватит на все пять раундов. Кто-то от этого устаёт, а Ислам будет комфортно себя чувствовать, переводить его, удерживать и спокойненько бить, забирать. Волкановски очень опасный боец, очень чувствительный, очень такой матёрый, у него маленький рост, он опасен в стойке, поэтому с ним не надо пытаться боксировать. Думаю, что Ислам выберет именно такую тактику переводов и одержит уверенную, спокойную, может быть, не совсем там какую-то яркую, но победу», — сказал Василевский.