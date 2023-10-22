«Урал» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Сочи» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.

«Одна из самых больших загадок во время этой двухнедельной паузы, почему же «Сочи» не поменял тренера. Видимо, руководство продолжает доверять и верить, что именно Александр Точилин с тренерским штабом сумеют перевернуть ситуацию. Но девять матчей подряд не побеждает «Сочи», хотя это команда опытная, с хорошим подбором игроков — а вот проблемы никуда не деваются после смены тренера. Может быть, передохнув, выдохнув слегка во время этой паузы, хорошо подготовившись, «Сочи» начнет движение вверх. Шесть очков после 11 туров — катастрофический результат для южан. И, конечно, надо выправлять ситуацию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Напротив «Сочи» — «Урал», команда со своими плюсами и минусами, разумеется. «Урал» на девятом месте, 16 очков у него, но отрицательная разница забитых и пропущенных. Всего 12 мячей «Урал» забил. А «Сочи» играет в три центральных защитника, и вроде все лидеры у него в строю и могут играть. Для сочинцев, конечно, результат первостепенен. Обязательно нужны очки, очковую копилку надо пополнять.

Сложный матч ожидается. И я здесь попробую взять «второй тайм результативнее первого». Вопрос функциональной готовности, замен, управления игрой. У «Сочи» мы видели, что с этим есть определённые проблемы. Как будет сейчас — не знаю. Но «второй тайм результативнее первого» — это вот вариант для меня, когда сложная игра и предугадать, предсказать её максимально проблематично», — сказал Генич.