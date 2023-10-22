«Спартак» – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру 12-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 6.5 углового за 2.01.

«Спартак» дома будет принимать «Пари НН». Одно из главных открытий этого сезона — это команда Сергея Юрана. Но «Пари НН» дома и «Пари НН» в гостях — это 2 большие разницы. «Пари НН» не позволил отличиться самарским «Крыльям» в предыдущем туре. Это первый матч для «Крыльев», когда команда Игоря Осинькина не забила в этом сезоне. Грамотно «Пари НН» сыграл в обороне, здорово использовал свои шансы в контригре. Севикян, как всегда, был хорош, забил прекрасный гол. Ну и Зе Турбо поставил восклицательный знак в этой встрече. Но это было 2 недели назад.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже играли эти команды, дважды в Кубке «Спартак» выигрывал – 5:4 и 3:0, 8 мячей забил. Но это было все же в Кубке, с теми составами, которые выбирал Гильермо Абаскаль под этот турнир. Сейчас «Спартак» окутан очередным скандалом с Соболевым. Как это все отразится на настроении раздевалки, тренера, игроков — это тоже большой вопрос.

«Спартак» играет дома, при своих болельщиках против команды, с которой нельзя ни в коем случае терять очки. «Пари НН» закроется, будет рассчитывать на контригру.

«Спартак» в домашних матчах подает больше 6 угловых в среднем. И вот именно на угловых я бы хотел остановиться в этой встрече. Мне кажется, «Спартак» должен много использовать фланги, потому что середина будет перекрыта. А где фланги — там и стандарты, там и угловые. Хотя в чемпионате «Спартак» еще пока ни одного гола после угловых не забил в нынешнем сезоне», — сказал Генич.