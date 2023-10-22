«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.25.

«На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Крылья Советов». Встречаются вторая и третья команды чемпионата. И вторая — это «Крылья», а третья — «Зенит». И, конечно, «Зенит» думает не о «Крыльях», а о «Краснодаре», о том, как бы догнать команду Владимира Ивича. Семь очков отставания от лидера чемпионата на данный момент у «Зенита».

«Крылья» проиграли в предыдущем туре. Да, самая результативная команда чемпионата не сумела отличиться — но уже чуть иначе к «Крыльям» готовятся, разбирают соперника, перекрывают нужные, важные стратегические зоны. И «Крылья» в позиционном нападении не так хороши, как в быстрых контратаках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как будет здесь? «Зенит», конечно, свободное пространство будет оставлять. Насколько «Зенит» будет мотивирован, физически готов, энергичен, быстро отбирать мяч — это уже зависит от движения игроков команды Сергея Семака. У «Зенита» мало футболистов уезжали в сборные — Кассьерра, Сергеев, Барриос, Алип. Костяк оставался.

«Зенит» просто сильнее, чем «Крылья». Это одна из самых удобных команд для «Зенита» в последнее время: за последние десять матчей восемь раз петербуржцы одерживали победу, только один матч проиграли (в Кубке) и один сыграли вничью.

Я думаю, что «Зенит» со всей серьёзностью подойдёт к этой игре. Если не подведёт реализация, то «Зенит» выиграет через «верх». Мне кажется, победа «Зенита» через тотал больше 2.5 за 2.25 — отличный вариант на эту игру», — сказал Генич.