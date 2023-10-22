«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.94.

«Ак Барс» — ЦСКА – повторение последнего финала. Нельзя не отметить, что соперники весьма похожи друг на друга. Конечно, не по игре, а скорее по жизненной философии. Оба клуба прекрасно понимают, что реальный хоккей для них начнётся в плей-офф, причём не с первого раунда, а где-то с третьего. При этом в плей-офф они при любых внутрикомандных штормах всё равно попадут, а благодаря классу своих игроков попадут даже в первые четвёрки своих конференций, дающих преимущество своей площадки как минимум в первом раунде. Вот там будут реальная работа и реальная пахота. А пока в полном соответствии с энхаэловской психологией все зарабатывают указанные в контрактах суммы, стараясь поменьше при этом попотеть и травмироваться. Всё идёт своим путём, «Ак Барс» при этом на Востоке чуть повыше, ЦСКА на Западе чуть пониже, но это скорее из-за разницы в количестве проведённых матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Периодически обе команды устраивают смотрины своим возможностям и своему потенциалу – скорее, чтобы совсем не закиснуть в рутине регулярного чемпионата. И тогда ЦСКА весело, с шутками и прибаутками перелокомотивливает «Локомотив», а «Ак Барс» в «зелёном дерби» гоняет уфимцев. Причём получается подобное не всегда, но если не получается, никто этим особо не загружается. Все всё знают, все всё понимают, все сценарии развития событий известны, по всем выработаны свои «маршрутные листы», и надо только своевременно сверяться со своими же методичками.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Кстати, предстоящий матч для обоих соперников будет очередными смотринами. И уже сейчас ясно, кто в предстоящем матче станет фаворитом. Ясность эту нам даёт статистика личных встреч, которая напоминает, что восемь последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, забрали гости. Поэтому не будем ждать большого количества заброшенных шайб, притом что шайбы такие будут и тотал, скорее всего, окажется от 4.5 и выше. А два очка в итоге наберёт ЦСКА, наберёт, даже если не управится в основное время», — сказал Лебедев.