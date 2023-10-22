«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Команды разделяет всего два очка в турнирной таблице. И хоть «Ахмат» был неплох при Ромащенко в последних матчах, за исключением игры с «Рубином», тем не менее он недалеко ушёл от «Ростова».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ростова» давненько не было побед. Ещё летом «Ростов» одержал победу над «Рубином» дома 3:0, а потом как отрезало. Очень много упущенных очков, очень много упущенных матчей у ростовчан. Это уже такая притча для ростовских болельщиков — когда «Ростов» ведёт с разницей в два мяча и преимущество не удерживает. Плюс «Ростов» самая пропускающая команда чемпионата.

«Ахмат» — команда агрессивная, наглая, смелая, уверенная в себе. У «Ростова» будут проблемы. Пока ещё не совсем понятно, сыграет Осипенко или нет. А с ним и без него «Ростов» — две разные команды, что касается действий в обороне. Сам же «Ростов» с восстановлением Комличенко и хорошей группой атаки тоже наверняка «Ахмат» может наказать», — сказал Генич.