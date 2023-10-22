«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: ничья за 3.85.

«Очень интересная игра нас ждёт в этом туре АПЛ – «Астон Вилла» сыграет с «Вест Хэмом». Обе команды боевые, довольно часто набирают очки. Так что думаю, мы увидим борьбу в их противостоянии.

«Астон Вилла» снова борется за попадание в еврокубки. Сейчас в таблице АПЛ команда идёт на пятой строчке с 16 очками. «Ливерпуль» и «Ман Сити» отрываются от «львов» всего на пару очков. Так что скоро мы можем увидеть коллектив и в топ-4. И это не будет неожиданностью – «Вилла» показывает достойные результаты. До паузы на матчи сборных клуб сумел обыграть довольно сильных противников – 6:1 с «Брайтоном», 1:0 с «Челси» и 3:1 с «Кристал Пэлас».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вест Хэм» идёт совсем недалеко в таблице от своего соперника по этому туру – на седьмом месте. Со старта сезона «молотки» тоже довольно часто выигрывали. Думаю, в этом сезоне команда Мойеса снова будет бороться за попадание в топ-5. Пару раз коллектив недавно проиграл, но это было в матчах с сильными соперниками – 1:3 с «Манчестер Сити» и 1:3 с «Ливерпулем». В остальных противостояниях коллектив набирал очки.

Думаю, сегодня соперники не определят победителя. Мы увидим борьбу все 90 минут. Но в итоге их встреча завершится ничьей. Подобная игра была у «Вест Хэма» в последнем туре с «Ньюкаслом» — 2:2. Сейчас «молотков» ждёт подобный сценарий», — сказал Павлюченко.