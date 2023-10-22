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«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.35.

«Милан» сумел занять первое место в Серии А после нескольких неудач со стороны «Интера». Сами же подопечные Пиоли единственное поражение потерпели как раз от географического соседа – 1:5. В остальных матчах коллектив только выигрывал. Безусловно, «Милан» остаётся одной из сильнейших команд Италии, он снова будет бороться за чемпионство.

«Ювентус» тоже показывает весьма неплохие результаты. Да, есть у команды проблемы с составом, надолго был отстранён Погба. Да и сами туринцы подвергаются разным штрафам. Но с 17 очками команда Аллегри идёт на третьей строчке. Всё ещё много сильных игроков в составе «старой синьоры» остаётся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» не участвует в еврокубках в этом сезоне, что, конечно, помогает ему концентрироваться на Серии А. А вот «Милан» играет в Лиге чемпионов, да ещё и в «группе смерти». На следующей неделе команде предстоит снова провести матч в рамках еврокубка.

Италия - Серия А . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, нас тут ждёт ничья. Оба соперника находятся в хорошей форме, готовы побеждать. После паузы на матчи сборных они примерно в одинаковом состоянии – у них много игроков уезжали на сборы. Так что по одному очку они в итоге наберут», — сказал Мостовой.

Не лучшая атмосфера в команде:
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