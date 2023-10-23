Постекоглу останется в лидерах? Получи фрибет к игре АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

23 октября состоится матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Ангелос Постекоглу стартовал в «Тоттенхэме» блестяще: ни одного поражения в восьми турах и лидирующая строчка. Но плотность в турнирной таблице пока что такова, что одна осечка может отбросить «шпор». На очереди матч с «Фулхэмом», который учится жить без Александра Митровича. Пока получается неплохо: команда Марку Силвы не претендует на еврокубки, но и от зоны вылета достаточно далеко. Получится ли у «дачников» отобрать очки у лидера?

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