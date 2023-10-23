«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.78.

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» встретятся в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги. Сейчас «шпоры» очень уверенно играют и претендуют на лидерство в турнире. Думаю, «дачников» тут ждёт поражение.

«Тоттенхэм» в этом сезоне очень силён. Не так уж сильно сказался уход Кейна из команды. Сейчас «шпоры» претендуют на лидерство в АПЛ. Пока что они идут третьими, но вышестоящие «Ливерпуль» и «Ман Сити» уже сыграли в этом туре. Так что команда Постекоглу может вернуть себе первую строчку, выиграв сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что «Тоттенхэм» ни разу не проиграл в этом сезоне АПЛ. Только дважды клуб сыграл вничью — с «Арсеналом» (2:2) и с «Брентфордом» (2:2). В еврокубках коллектив не участвует, что идет на пользу подопечным Постекоглу.

«Фулхэм» для своего уровня выступает тоже довольно хорошо. Думаю, целью «дачников» в этом сезоне является середина турнирной таблицы. И пока что команда идёт на 13-й строчке, тоже пропуская выше себя многих соперников, уже сыгравших в этом туре.

Конечно, результаты у «Фулхэма» в этом сезоне хуже, чем у «Тоттенхэма», неудач больше. При этом один раз «шпор» «дачники» уже обыграли — в Кубке лиги (2:1). Сейчас же, думаю, мы увидим другой исход встречи. До этих пор подопечные Постекоглу не давали повода усомниться в своем уровне — они уже почувствовали чемпионские амбиции. Уверен, что хозяева поля победят на классе. Возможно, с небольшим счётом, но три очка достанутся им», — сказал Павлюченко.