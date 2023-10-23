«Локомотив» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.55.

«Почти две недели назад, 11 октября, команды встречались между собой в Санкт-Петербурге, и тогда железнодорожники выиграли со счетом 3:2. Это, кстати, была их пятая победа кряду в пяти последних личных встречах (четыре в основное время, одна в овертайме). Но, хотя «Локомотив» и идёт вторым на Западе, игра у ярославцев несколько разладилась. Об этом можно судить по трём последним проигранным матчах. И если поражения от «Авангарда» и ЦСКА хоть как-то можно объяснить, то неудачу в Балашихе в игре против «Витязя», где железнодорожники забросили всего одну шайбу, да и то на последних секундах, можно назвать тревожным звоночком.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Локомотива» случился системный сбой в атаке — лишь две заброшенные шайбы за 180 минут игр с «Авангардом», ЦСКА и «Витязем». А ведь до этого было целых шесть (!) в Астане, четыре из которых — в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, у СКА тоже не всё так хорошо, хотя все мы понимаем, что это лишь временное явление. Пока команда никак не может выбраться на своё обычное место вверху таблицы Запада. СКА начал выезд в субботу с неожиданного сухого поражения в Нижнекамске. После засухи в Татарстане команду должно «прорвать» в Ярославле. В то же время результативного хоккея нам тоже ждать не стоит. Четыре, максимум пять шайб на двоих. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.