«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.65.

«У нас на повестке дня очень и очень сложный матч. Сложный он в первую очередь потому, что практически невозможно заранее понять, как сыграют армейцы. С «Локомотивом» как раз всё понятно, ярославцы не балуют нас стилистическим разнообразием, гнут свою линию с самого начала и до финальной сирены. Противодействовать этой системе чрезвычайно трудно, но можно, что совсем недавно доказал ЦСКА, побивший железнодорожников их же оружием. По большому счёту ЦСКА перелокомотивил «Локомотив», поэтому победа получилась убедительной и сухой. Но сумеет ли СКА добиться аналогичного результата?

На мой взгляд, не сумеет. Не потому, что у питерцев хуже исполнители. А потому, что в Питере более нервный и трепетный тренерский штаб, а против «Локомотива» нервов не должно быть, как и трепета. Наоборот, для того чтобы обыграть ярославцев, необходимо заставить их волноваться, совершать ошибки и нарушать правила. А делать такое возможно только с очень ясной головой и абсолютно без нервов. Чем, собственно говоря, ЦСКА похвастаться может, а вот СКА – не очень. Ибо питерцы – это куда более эмоциональная и зависимая от текущего настроения команда. А текущее настроение складывается из многих факторов, начиная от результата предыдущего матча и заканчивая первыми минутами матча текущего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно резюмировать сказанное ранее. СКА, как и ранее ЦСКА, не будет лезть вперёд, потому что с «Локомотивом» это обычно плохо заканчивается. Но и выжидать столь же долго ошибок железнодорожников не сможет, поскольку питерцы более эмоциональны. Пока СКА будет выдерживать тренерский план, будет выдерживаться и результат, скорее всего, нулевой. Но в итоге питерцы всё-таки сорвутся.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

И получим мы в итоге весьма малорезультативный матч, как бывает почти всегда при участии «Локомотива». Тотал такого матча редко запрыгивает выше 6.5. А два очка в итоге наберут гости, которых на этот раз перелокомотивить не получится», — сказал Лебедев.