Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.65.

«У нас на повестке дня очень и очень сложный матч. Сложный он в первую очередь потому, что практически невозможно заранее понять, как сыграют армейцы. С «Локомотивом» как раз всё понятно, ярославцы не балуют нас стилистическим разнообразием, гнут свою линию с самого начала и до финальной сирены. Противодействовать этой системе чрезвычайно трудно, но можно, что совсем недавно доказал ЦСКА, побивший железнодорожников их же оружием. По большому счёту ЦСКА перелокомотивил «Локомотив», поэтому победа получилась убедительной и сухой. Но сумеет ли СКА добиться аналогичного результата?

На мой взгляд, не сумеет. Не потому, что у питерцев хуже исполнители. А потому, что в Питере более нервный и трепетный тренерский штаб, а против «Локомотива» нервов не должно быть, как и трепета. Наоборот, для того чтобы обыграть ярославцев, необходимо заставить их волноваться, совершать ошибки и нарушать правила. А делать такое возможно только с очень ясной головой и абсолютно без нервов. Чем, собственно говоря, ЦСКА похвастаться может, а вот СКА – не очень. Ибо питерцы – это куда более эмоциональная и зависимая от текущего настроения команда. А текущее настроение складывается из многих факторов, начиная от результата предыдущего матча и заканчивая первыми минутами матча текущего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно резюмировать сказанное ранее. СКА, как и ранее ЦСКА, не будет лезть вперёд, потому что с «Локомотивом» это обычно плохо заканчивается. Но и выжидать столь же долго ошибок железнодорожников не сможет, поскольку питерцы более эмоциональны. Пока СКА будет выдерживать тренерский план, будет выдерживаться и результат, скорее всего, нулевой. Но в итоге питерцы всё-таки сорвутся.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И получим мы в итоге весьма малорезультативный матч, как бывает почти всегда при участии «Локомотива». Тотал такого матча редко запрыгивает выше 6.5. А два очка в итоге наберут гости, которых на этот раз перелокомотивить не получится», — сказал Лебедев.

Очень непростой поединок для петербуржцев:
«Локомотив» — СКА. Ротенберг пожалеет, что отпустил Мичкова
«Локомотив» — СКА. Ротенберг пожалеет, что отпустил Мичкова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android