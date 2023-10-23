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«Локомотив» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 23 октября

«Локомотив» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 23 октября
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.82.

«Еще совсем недавно «Локомотив» был самой системной и ведущей командой КХЛ. Все было суперсбалансированно, не было никаких проблем и команда действительно занимала первое место. Казалось, что Игорь Никитин собрал идеальный состав и уже можно брать Кубок Гагарина. Но в последних трех матчах «Локомотив» начал сбоить. Проиграли в Омске «Авангарду», проиграли 0:3 ЦСКА, но этот давний комплекс. Потом был проигрыш «Витязю», что уже начало настораживать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Локомотива» куда-то пропала атака. В этих трех матчах было заброшено всего две шайбы. СКА успел отдохнуть 4-5 дней. Ранее был плотный календарь, играли через день. Отдохнули так, что приехали в гости к «Нефтехимику» и проиграли 0:2. Полностью перебросали соперника, но с такой мощной атакой не сумели забросить и шайбы в ворота слабой команде Востока. СКА явно выбился из ритма, поэтому снова надо искать игровые сочетания.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очевидного победителя в этом матче не вижу. Видно, что у обеих команд есть проблемы с атакой. Она сильная, но сейчас явно барахлит. Понятно, что СКА захочет сыграть против «Локо» от обороны. Игорь Никитин делает защиту краеугольным камнем совей системы. Я вижу, что здесь можно заходить с тоталом меньше 4,5», — сказал Лысенков.

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