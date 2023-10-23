«Динамо» Москва — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Лада».

Ставка: ТМ 5 за 1.70.

«Лада» — одна из лучших команд по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Для новой, достаточно молодой команды матч в Москве с «Динамо» — серьёзное испытание. В Москву тольяттинцы приехали в хорошем настроении после двух домашних побед подряд — над «Барысом» и «Авангардом». Правда, до этого был невыразительный матч с «Нефтехимиком», проигранный со счётом 0:4.

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А вот «Динамо» после поражений от тех же «Барыса» и «Авангарда» в гостях вернулось на свой лёд и уже успело обыграть «Сибирь» и «Северсталь», причём последним по ходу встречи уступали со счётом 0:2. У динамовцев было на два дня больше для отдыха, и, вероятно, команда будет выглядеть более свежей, чем соперник. В любом случае на «Ладу» нужно настраиваться серьёзно, ведь тольяттинцы уже не раз доказали, что они способны обыграть топ-клубы, причём не только дома, но и в гостях.

Единственное, в чём можно не сомневаться, так это в том, что игра получится малорезультативная. Уверен, что больше пяти шайб на двоих, с возможным овертаймом, команды не забросят. Тотал матча меньше пяти шайб», — сказал Плющев.