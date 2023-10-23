«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

Ставка: сухая победа «Тоттенхэма» за 1.43.

«Тоттенхэм» впервые за все 32 сезона Премьер-лиги набрал 20 очков после первых восьми туров и возглавил турнирную таблицу. Правда, к понедельнику его могут сместить с верхней строчки, но после матча с «Фулхэмом» «шпоры» имеют все шансы вновь взлететь на вершину.

Австралийский тренер (первый в истории АПЛ) Ангелос Постекоглу сотворил с «Тоттенхэмом», по мнению британских экспертов, настоящее чудо. Потеряв накануне сезона своего лучшего игрока и, главное, супербомбардира Гарри Кейна, «шпоры» не просто не «расклеились», но и выдали свой лучший старт в высшем дивизионе, считая с 1960-го года: шесть побед, две ничьи, мячи 18:8. По забитым — четвёртый показатель (совместно с «Ливерпулем»). По пропущенным — третий.

Информация к размышлению: с первого сезона-1992/1993 Премьер-лиги 28 команд набирали 20 и более очков после восьми игр, и 11 из них в итоге завоёвывали титул чемпиона.

Ещё один факт: из команд, которые ранее набирали 20 очков на данном этапе, 93% попадали в четвёрку лучших, за исключением «Ньюкасла» в сезоне-1994/1995 и «Астон Виллы» в сезоне-1998/1999.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Год назад «Тоттенхэм» занимал в АПЛ третье место, набрав 17 очков: пять побед, две ничьи, одно поражение, мячи 19:10. Однако финишировал весной 2023-го лишь восьмым, упустив место в еврокубках впервые с сезона-2009/2010.

«Фулхэм» идёт на 12-м месте с 11 очками. «Дачники» один в один повторяют свой прошлогодний график. На аналогичном отрезке в прошлом сезоне были те же показатели, за исключением голов и места в турнирной таблице. Это отличие связано в первую очередь с потерей сербского бомбардира Александра Митровича, уехавшего на заработки в Саудовскую Аравию. Заменить его оказалось архисложно. В предыдущем туре «дачники» уверенно обыграли на своём поле аутсайдера турнира, «Шеффилд Юнайтед» — 3:1.

«Тоттенхэм» против «Фулхэма» в АПЛ: 32 матча, 18 побед «шпор», семь — у «дачников». «Тоттенхэм» уступал «Фулхэму» в последний раз на своём поле в марте 2013 года. С тех пор семь побед и одна ничья. Ставим на сухую победу «Тоттенхэма».