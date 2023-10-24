«Севилья» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.84.

«Севилья» сыграет дома с «Арсеналом» в 3-м туре Лиги чемпионов. Пока в их квартете ситуация складывается неожиданным образом — лидирует «Ланс», аутсайдер группы. Но, думаю, «канониры» уже после этого матча сумеют вернуть себе первую позицию.

Как раз «Лансу» команда Артеты проиграла во 2-м туре ЛЧ — 1:2. Этот проигрыш стал для коллектива единственным в сезоне. Почти во всех остальных матчах «пушкари» добывали виктории. Хотя вот на прошлых выходных не сумел «Арсенал» переиграть набирающий ход «Челси» — 2:2.

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«Севилья» на выходных тоже сыграла вничью. Но для команды Диего Алонсо этот результат имеет совсем другое значение. Севильцы редко выигрывают в этом сезоне, в таблице Ла Лиги они идут достаточно низко. А вот пару дней назад коллектив сумел не проиграть лидеру чемпионата — 1:1 с «Реалом». Теперь серия ничейных результатов команды составляет три встречи. В том числе поделила «Севилья» очки с ПСВ и «Лансом» в ЛЧ — 2:2 и 1:1.

«Арсенал» сегодня обязан выигрывать. Разгромив ПСВ в 1-м туре Лиги чемпионов, клуб почувствовал уверенность в своих силах, за что был наказан в матче с «Лансом». Так что, думаю, сейчас подопечные Артеты добудут уверенную викторию. Они находятся в лучшей форме в сравнении с «Севильей», часто терпящей неудачи», — сказал Павлюченко.

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