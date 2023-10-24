«Севилья» — «Арсенал»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

24 октября состоится матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Арсенал» в прошлом туре потерпел неожиданное поражение от «Ланса» и теперь полон желания реабилитироваться. «Севилья» же уже успела сменить тренера: на место Хосе Луиса Мендилибара пришёл Диего Алонсо. Первый матч под его руководством получился очень неплохим: домашняя ничья с мадридским «Реалом». Смогут ли нервионцы отобрать очки и у лондонцев?

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