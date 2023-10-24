Артета переиграет Диего Алонсо? Получи фрибет к игре Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал»

24 октября состоится матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Арсенал» на выходных ушёл от поражения в матче с «Челси». Потеряны очки, но морально этот матч точно пошёл команде в плюс. Теперь предстоит сыграть в Лиге чемпионов с «Севильей». «Канониры» точно подойдут к матчу с правильным настроем, ведь они уже оступились в игре с «Лансом». Английский клуб постарается победить и выйти в лидеры группы, ведь лондонцы — явные фавориты квартета. Смогут ли испанцы удивить соперника?

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