«Интер» — «РБ Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «РБ Зальцбург» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.85.

«Возвращается Лига чемпионов. 3-й тур во многом определяющий для расклада в турнирных таблицах. И начинаем мы с поездки в Милан, где «Интер» будет принимать «Зальцбург». В этой группе пока лидерами являются «Реал Сосьедад» и «Интер». Команды набрали по четыре очка. У «Зальцбурга» благодаря победе на выезде в Лиссабоне — три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зальцбург» — команда бегущая, неплохая, как всегда, распродающая своих лидеров, но при этом Лига чемпионов, разумеется, для австрийцев — это хороший вариант заявить о себе. В последнем туре в австрийской Бундеслиге «Зальцбург» сыграл не лучшим образом — проиграл ЛАСКу 0:1. А «Интер» в матче с «Торино» всё отложил на второй тайм, там забил три мяча и выиграл с крупным счётом — 3:0. Вообще, «Интер» во вторых таймах здорово добавляет, это было и с «Бенфикой», когда забили, и с «Салернитаной», когда покер оформил Лаутаро Мартинес, сейчас три мяча в ворота «Торино».

«Зальцбург» — команда, которая вряд ли с «Интером» будет играть в открытый футбол. Футбол у «Интера» тоже быстрый, как и у «Зальцбурга», поэтому где-то команды чуть будут выжидать, как мне кажется, но во втором тайме, когда скажется скамейка, а она подлиннее у команды Индзаги, «Интер» должен взять своё.

Можно сыграть победу «Интера» во втором тайме за 1.6, но я бы пошёл дальше. Раз уж «Интер» так любит забивать во вторых таймах, то рассмотрел бы вариант «тотал «Интера» во 2-м тайме больше 1.5» за 2,4. Либо же просто можно взять «тотал 2-го тайма больше 1.5» за 1,85, что тоже само по себе неплохо», — сказал Генич.