«Галатасарай» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Турции

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Галатасарай» и «Бавария» встретятся в 3-м туре Лиги чемпионов. Казалось бы, мюнхенцы должны без проблем тут набирать три очка. Но, я думаю, турецкий клуб сумеет навязать борьбу сопернику.

«Бавария» пока не даёт поводов усомниться в своём уровне. Со старта сезона команда только дважды потеряла очки в Бундеслиге — 2:2 с «Байером» и «Лейпцигом». В остальных матчах подопечные Тухеля выигрывали и много забивали. Хотя есть вопросы к нынешней форме команды, часто она пропускает, иногда выигрывает «на тоненького». В предыдущих раундах ЛЧ «Бавария» добывала виктории, побеждая соперников с разницей всего в один мяч — 4:3 с «Ман Юнайтед» и 2:1 с «Копенгагеном».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Галатасарая» почти такие же результаты в этом сезоне, как у «Баварии». Команда идёт на длинной серии без поражений, которая берёт своё начало ещё с апреля. В этом сезоне «львы» только один раз не победили в чемпионате Турции. Вторая неудача постигла команду в Лиге чемпионов с «Копенгагеном» (2:2). Хотя во 2-м туре подопечные Окана Бурука уверенно разобрались с «Ман Юнайтед» у него дома — 3:2.

«Галатасарай» поборется за выход в плей-офф из этой группы. Не думаю, что «Бавария» легко справится с соперником, тем более что их встреча пройдёт в Стамбуле. Уверен, мы тут увидим борьбу», — сказал Мостовой.