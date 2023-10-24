«Унион» — «Наполи»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Матч Лиги чемпионов, которая неудачно пока складывается для немецкого клуба. И, в общем, наверное, можно говорить не только о том, что неудачно складывается Лига чемпионов. «Унион» попал в жуткую полосу — восемь поражений подряд в разных турнирах. Такого не было с тех пор, как команда вышла в Бундеслигу. Думаю, что футболисты «Униона» прекрасно понимают, что это их последний шанс за что-то зацепиться. В домашней игре вряд ли они будут играть от обороны, просто нет в этом никакого смысла.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Наполи» возвращается в форму Хвича Кварацхелия, который прекрасно играет в последнее время и за клуб, и за сборную. Так что, наверное, немножко притихли разговоры о втором сезоне.

Полагаю, что «Наполи», конечно, фаворит этого матча, но исходить, думаю, надо из того, что обе команды будут играть в атаку. «Наполи» иначе не играет в принципе. «Унион», в общем, тоже в таких играх вряд ли будет закрываться у своих ворот. За «обе забьют» не самый большой коэффициент дают – 1.7, но приличный, надёжно выглядящий. Думаю, так надо действовать», — сказал Андронов.