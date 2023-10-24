«Брага» — «Реал»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Брага» – «Реал» Мадрид в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» за 1.50.

«Здесь единственный момент, который меня беспокоит: не станет ли Анчелотти беречь лидеров перед «класико» с «Барселоной», все ли звёзды выйдут с первых минут? Может быть, кому-то дадут отдых, тем более многие из сборных недавно вернулись. Но всё равно «Реал», конечно, явный фаворит. Он не был замечен в каком-то пренебрежении к Лиге чемпионов, как раз на этот турнир настрой у него всегда замечательный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Браги», то она чудом перевернула игру с «Унионом». Проигрывали 0:2, но сумели взять три очка, забив в компенсированное время победный мяч. До этого у них было поражение дома от «Наполи». Команда весёлая – много забивает, не очень заботится об обороне. И я уверен, что по стилю такой соперник «Реалу» удобен. Когда перед ним стена, это всегда сложности, нужно что-то придумывать, искать короткие взаимодействия, где-то переходить на забросы. Здесь бегунки Винисиус и Родриго получат много пространства.

Так что я ставлю на победу «Реала». Класс сыграет свою роль. И «Брага» наверняка будет действовать очень смело, за что её и накажут», — сказал Титов.