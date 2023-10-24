«Бенфика» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Реал Сосьедад» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Бенфика» будет дома принимать «Реал Сосьедад». «Бенфика» пока ни одного мяча не забила в этой Лиге чемпионов и с разницей 0:3 подходит к домашнему матчу против лидера. «Реал Сосьедад» очень уверенно играет в последнее время — в последнем туре обыграл «Мальорку» — 1:0. Арсен Захарян вышел в основном составе, но особо ничем примечательным не отметился. Хорошо «Реал Сосьедад» играет в обороне, и «Бенфике» будет максимально сложно как-то соперника раскачать, в этом нет никаких сомнений.

Да, у себя в чемпионате «Бенфика» забивает, забивает регулярно, обыгрывает «Порту» на выезде. Непростой матч был против «Эшторила», но выиграли 1:0. А вот до матча в Лиге чемпионов «Бенфика» полуосновным составом в Кубке Португалии выиграла со счётом 4:1 у не самого сильного клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сложный матч и для прогноза, и для «Бенфики», и для «Реала Сосьедад», разумеется, тоже. Я думаю, что обе команды упрутся. «Сосьедаду» важно будет не проиграть, Альгуасиль, как всегда, выставит свои знаменитые баскские капканы, и, возможно, в эти капканы лиссабонский клуб и угодит.

Жду тесный, упрямый, но не очень голистый, не очень результативный футбол. Мой прогноз на матч – «тотал меньше 2.5» за 1.83», — сказал Генич.