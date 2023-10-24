«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.66.

«А вы знаете, что в последнее время «Авангард» разучился играть с «Ак Барсом»? Это относится исключительно к регулярному чемпионату КХЛ, в котором «ястребы» проиграли казанцам пять последних междусобойчиков. Причём «Авангард» ещё как-то способен отбиться на ничью в основное время, и именно так заканчивается добрая половина их встреч. Но потом начинается для омичей форменная беда, и они влетают в овертайме (до буллитных серий дело практически не доходит).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Известны и самые популярные счета в противостоянии этих команд. Это либо 3:2, либо 2:1. Или в основное время, или в овертайме. Сюда можно добавить 79,2 процента очков, набранных «Ак Барсом» в Казани, против 40 процентов очков «Авангарда», набранных где попало, но не дома. И, в принципе, картина вырисовывается достаточно чёткая. По крайней мере, такая, что можно делать прогноз.

И прогноз будет таким. Большая вероятность ухода в овертайм и почти нулевая – в буллитную серию. Тотал не выше 5.5. А два очка в итоге наберёт «Ак Барс», — сказал Лебедев.