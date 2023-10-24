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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.73.

«Ак Барс» вполне себе предсказуем – набирает очки в семи матчах подряд (13 из 14 возможных), одержав при этом шесть побед. То, что Казань не идёт первой на Востоке, объясняется лишь тем, что «Ак Барс» провёл 20 матчей (30 очков), а «Металлург» — уже 23 (32). По потерянным Казань идёт лучше, вполне себе оправдывая статус главного фаворита Восточной конференции и одного из претендентов на Кубок Гагарина.

А вот «Авангард» непредсказуем вообще. Омичи обыгрывают «Магнитку» (4:1 и 4:3 ОТ), побеждают московское «Динамо» (3:0) и «Локомотив» (4:1). Но при этом могут проиграть «Витязю» (2:5) и «Ладе» (3:5). Не настраиваются на не самые сильные клубы, что ли?

Лучшие прогнозы на сегодня.

И еще одна черта – «Авангард» плохо играет в гостях, а этот матч пройдёт в столице Татарстана.

5 октября эти соперники уже встречались, и тогда «Ак Барс» победил «Авангард» очень натужно, только в овертайме (5:4 ОТ). Как будет теперь? Гадать на победителя я бы не стал. Этот «Авангард» слишком опасен, чтобы предрекать ему поражение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Сафонов (Петров, Лямкин) – 01:13 (5x5)     1:1 Беляев (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:10 (6x5)     2:1 Лямкин (Семёнов) – 63:04 (en)    

Я бы в этом матче взял кэф 1.73 на то, что в основное время будет пробит тотал больше 4.5 шайбы», — сказал Лысенков.

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