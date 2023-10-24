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«Севилья» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 24 октября

«Севилья» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 24 октября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» – «Арсенал» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Игра очень важна для расклада сил в этой группе. «Севилья» пока не побеждала – две ничьих. «Арсенал» неожиданно проиграл «Лансу» на выезде. Французы пока лидируют с четырьмя очками. И если севильцы здесь проиграют, то ситуация у них будет почти тупиковая, учитывая, что с тем же «Лансом» им играть в гостях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» поменяла тренера, и пока присутствует какой-то кураж. С «Реалом» в чемпионате показали очень приличный футбол. Да, мадридцы были ближе к победе, хоть и отыгрывались, но и севильцы много создали, часто били в створ. «Арсеналу» не стоит рассчитывать, что три очка упадут в руки. Это серьезный противник.

Сам «Арсенал» еле-еле спасся в матче с «Челси», уступали 0:2, но характер проявили. Тем не менее видно, что оборона сбоит, и если севильцы на неё как следует надавят, то забьют.

Лига чемпионов . Группа B. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 45+4'     0:2 Жезус – 53'     1:2 Гудель – 58'    

Я поставлю как раз на «обе забьют». В силе атаки лондонцев у меня вообще никаких сомнений нет», — сказал Титов.

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