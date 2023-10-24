«Севилья» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 24 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» – «Арсенал» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Игра очень важна для расклада сил в этой группе. «Севилья» пока не побеждала – две ничьих. «Арсенал» неожиданно проиграл «Лансу» на выезде. Французы пока лидируют с четырьмя очками. И если севильцы здесь проиграют, то ситуация у них будет почти тупиковая, учитывая, что с тем же «Лансом» им играть в гостях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» поменяла тренера, и пока присутствует какой-то кураж. С «Реалом» в чемпионате показали очень приличный футбол. Да, мадридцы были ближе к победе, хоть и отыгрывались, но и севильцы много создали, часто били в створ. «Арсеналу» не стоит рассчитывать, что три очка упадут в руки. Это серьезный противник.

Сам «Арсенал» еле-еле спасся в матче с «Челси», уступали 0:2, но характер проявили. Тем не менее видно, что оборона сбоит, и если севильцы на неё как следует надавят, то забьют.

Я поставлю как раз на «обе забьют». В силе атаки лондонцев у меня вообще никаких сомнений нет», — сказал Титов.