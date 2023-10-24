«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто».

Ставка: «Торонто» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.32.

«Главное преимущество (а может быть, и недостаток) возраста заключается в том, что в один прекрасный момент в жизни не остаётся ничего нового. И любому событию можно найти пример из уже виденного и пережитого. И сегодняшняя ситуация с Овечкиным сразу же напомнила мне первое явление Яромира Ягра в Омске. Когда к самому Ягру никаких претензий не могло быть, а весь остальной «Авангард» с интересом наблюдал за тем, как десять миллионов в одиночку будут выигрывать Омску чемпионство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь всё цивилизованное человечество, потирая руки, ждёт, когда падёт вечный рекорд Гретцки. И весь «Вашингтон» этого тоже ждёт, но в хоккее шайбы в одиночку практически не забиваются, а игры в одиночку выигрываются ещё реже. А пока все, затаив дыхание, ждут, «Вашингтон» продолжает гореть, и пока нет никаких предпосылок к тому, что гореть перестанет.

Поэтому прогноз на предстоящий матч мне кажется очевидным, вне зависимости от того, забьёт наконец Овечкин или нет. Его, конечно, будут держать и особо развернуться не дадут. Но это Овечкин, поэтому пару-тройку моментов он сам себе создаст. И болельщики получат средний по голевой интенсивности матч с тоталом не выше 6.5. А по итогам матча «Торонто» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.