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«Ливерпуль» — «Тулуза»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

«Ливерпуль» — «Тулуза»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.90.

«Ливерпуль» и «Тулуза» сыграют в 3-м туре Лиги Европы. У французского клуба тут нет шансов, я считаю. Скорее всего, англичане победят с отрывом в счёте.

«Ливерпуль» силён в этом сезоне. Клуб не собирается повторять результаты прошлого года, когда подопечные Клоппа часто терпели неудачи. Со старта сезона «красные» проиграли только один раз – 1:2 с «Тоттенхэмом». В остальных противостояниях мерсисайдцы почти всегда побеждали. В Лиге Европы они тоже особых проблем пока не ощущают – 3:1 с ЛАСКом и 2:0 с «Юнионом».

Лига Европы . Группа E. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
5 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
1:0 Жота – 9'     1:1 Даллинга – 16'     2:1 Эндо – 30'     3:1 Нуньес – 34'     4:1 Гравенберх – 65'     5:1 Салах – 90+3'    

А вот «Тулузе» тяжело, конечно, играть на два фронта. Впрочем, и до старта Лиги Европы клуб шёл на серии без побед в Лиге 1, часто играл вничью. Сейчас же со старта сезона в активе «фиолетовых» всего две виктории. Одна из них пришлась на 2-й тур ЛЕ – 1:0 с ЛАСКом. А в первом матче коллектив поделил очки с «Юнионом» — 1:1.

Конечно, тут нет смысла особенно обсуждать шансы гостей. «Тулуза» даже в своей лучшей форме, скорее всего, проиграла бы «Ливерпулю». А с учётом их результатов в этом сезоне соперники находятся на совсем разных уровнях», — сказал Павлюченко.

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