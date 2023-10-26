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«Сибирь» – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Спартак».

Ставка: победа «Сибири» за 2.20.

«Кто остановит «Спартак»? Этим вопросом сейчас задаются все тренерские штабы команд, играющих против красно-белых. Теперь настала очередь «Сибири». Подопечные Алексея Жамнова приехали в Новосибирск, имея в своём активе девять побед подряд! А всего у них 16 побед в 23 матчах этого сезона! В новый дворец «Сибири» спартаковцы прибыли из Хабаровска, где повергли очень крепкий «Амур» — 4:1. Николай Голдобин, Илья Талалуев и Михал Чайковски — лидеры гостей по результативности в последних пяти матчах. Николай (17+18) вообще везёт своим преследователям в бомбардирской гонке десять очков! А вторым идёт его одноклубник Павел Порядин. Ну и, само собой, «Спартак» — лидер по набранным очкам во всей лиге!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже давно вернувшийся к своим русским корням и имеющий российский паспорт Дэвид Немировски выиграл со своей «Сибирью» в этом сезоне 10 матчей из 21. При этом три последние встречи перед возвращением домой на выезде новосибирцы также выиграли и теперь уверенно входят в зону плей-офф на Востоке. А победили сибиряки нижегородское «Торпедо» (5:4, Б), казанский «Ак Барс» (3:2, ОТ) и екатеринбургский «Автомобилист» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

Тейлор Бек, Владимир Бутузов и Николай Прохоркин сейчас делают результат в команде. Сумеют ли они обыграть «Спартак»? Это вопрос дня во всей КХЛ. «Сибирь» в её нынешнем состоянии способна обыграть гостей. Да и красно-белые не железные. Хозяева выиграют в основное время», — сказал Емелин.

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