«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.75.
«Красно-белые неплохо покуражились на Дальнем Востоке, ободрав и «Адмирал», и «Амур» как липку. После этого победная серия красно-белых достигла девяти матчей, причём все девять они выиграли в основное время. Для полного счастья осталось на обратном пути победить «Сибирь», ведь все предпосылки – от игровых до статистических — имеются.
Правда, в последнее время новосибирцы немного обросли жирком и тоже имеют победную серию. Не такую крутую, как красно-белые, а втрое меньше — но после шести поражений и это хлеб.
Итак, 50 процентов домашних очков «Сибири» будут сопротивляться 83,3 процента гостевых очков «Спартака». В принципе шансов немного, но они есть. Счастье сибиряков, думаю, будет заключаться в «усушке» красно-белых. Если, конечно, это получится. Но других вариантов у «Сибири» при таком «Спартаке» нет.
Прогноз: много шайб заброшено не будет, поскольку «Сибирь» постарается засушить всё живое на льду. Поэтому тотал вряд ли превысит 6,5, но два очка в итоге всё равно наберёт «Спартак» — и ничего на жизнь «Сибири» не оставит», — сказал Лебедев.
- 27 октября 2023
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00