Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.75.

«Красно-белые неплохо покуражились на Дальнем Востоке, ободрав и «Адмирал», и «Амур» как липку. После этого победная серия красно-белых достигла девяти матчей, причём все девять они выиграли в основное время. Для полного счастья осталось на обратном пути победить «Сибирь», ведь все предпосылки – от игровых до статистических — имеются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, в последнее время новосибирцы немного обросли жирком и тоже имеют победную серию. Не такую крутую, как красно-белые, а втрое меньше — но после шести поражений и это хлеб.

Итак, 50 процентов домашних очков «Сибири» будут сопротивляться 83,3 процента гостевых очков «Спартака». В принципе шансов немного, но они есть. Счастье сибиряков, думаю, будет заключаться в «усушке» красно-белых. Если, конечно, это получится. Но других вариантов у «Сибири» при таком «Спартаке» нет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

Прогноз: много шайб заброшено не будет, поскольку «Сибирь» постарается засушить всё живое на льду. Поэтому тотал вряд ли превысит 6,5, но два очка в итоге всё равно наберёт «Спартак» — и ничего на жизнь «Сибири» не оставит», — сказал Лебедев.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android