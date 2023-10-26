«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.75.

«Красно-белые неплохо покуражились на Дальнем Востоке, ободрав и «Адмирал», и «Амур» как липку. После этого победная серия красно-белых достигла девяти матчей, причём все девять они выиграли в основное время. Для полного счастья осталось на обратном пути победить «Сибирь», ведь все предпосылки – от игровых до статистических — имеются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, в последнее время новосибирцы немного обросли жирком и тоже имеют победную серию. Не такую крутую, как красно-белые, а втрое меньше — но после шести поражений и это хлеб.

Итак, 50 процентов домашних очков «Сибири» будут сопротивляться 83,3 процента гостевых очков «Спартака». В принципе шансов немного, но они есть. Счастье сибиряков, думаю, будет заключаться в «усушке» красно-белых. Если, конечно, это получится. Но других вариантов у «Сибири» при таком «Спартаке» нет.

Прогноз: много шайб заброшено не будет, поскольку «Сибирь» постарается засушить всё живое на льду. Поэтому тотал вряд ли превысит 6,5, но два очка в итоге всё равно наберёт «Спартак» — и ничего на жизнь «Сибири» не оставит», — сказал Лебедев.