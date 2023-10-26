Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Маттео Арнальди – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Вене

Маттео Арнальди – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Вене Маттео АрнальдиАндрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва в двух сетах за 1.65.

«Во втором круге крупного теннисного турнира на харде, ATP-500 в Вене, россиянин Андрей Рублёв встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

22-летний итальянец за последний год выиграл всего 10 матчей на харде из 19. Ясно, что для Маттео Арнальди это не самое любимое покрытие. Здесь, в столице Австрии, 48-я ракетка мира обыграл на старте 95-го в мировом рейтинге испанца Альберто Рамоса-Виньоласа – 7:6, 7:6. Но, как видите, с психологией у Арнальди всё в порядке. Правда, тут надо сделать акцент и на соперника. Всё-таки Маттео встречался далеко не с фаворитом.

Ну а наш теннисист, который сейчас занимает пятую строчку мирового рейтинга и имеет третий номер посева в Вене, на старте был сильнее непростого австралийца Алексея Попырина – 7:6, 6:4. При этом 26-летний россиянин на харде не чувствует себя полностью в своей тарелке. Его статистика на данный момент – 29 побед в 49 матчах.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

С Арнальди россиянин ещё ни разу не встречался. Маттео, конечно, крепкий теннисист, но его стихия — грунт, а за всю карьеру у него нет ни одного трофея в одиночном разряде. Так что Андрей Рублёв должен обыгрывать этого соперника и проходить в следующий раунд. В двух партиях», — сказала Петрова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android