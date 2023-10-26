Маттео Арнальди – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Вене

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Вене Маттео Арнальди – Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва в двух сетах за 1.65.

«Во втором круге крупного теннисного турнира на харде, ATP-500 в Вене, россиянин Андрей Рублёв встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

22-летний итальянец за последний год выиграл всего 10 матчей на харде из 19. Ясно, что для Маттео Арнальди это не самое любимое покрытие. Здесь, в столице Австрии, 48-я ракетка мира обыграл на старте 95-го в мировом рейтинге испанца Альберто Рамоса-Виньоласа – 7:6, 7:6. Но, как видите, с психологией у Арнальди всё в порядке. Правда, тут надо сделать акцент и на соперника. Всё-таки Маттео встречался далеко не с фаворитом.

Ну а наш теннисист, который сейчас занимает пятую строчку мирового рейтинга и имеет третий номер посева в Вене, на старте был сильнее непростого австралийца Алексея Попырина – 7:6, 6:4. При этом 26-летний россиянин на харде не чувствует себя полностью в своей тарелке. Его статистика на данный момент – 29 побед в 49 матчах.

С Арнальди россиянин ещё ни разу не встречался. Маттео, конечно, крепкий теннисист, но его стихия — грунт, а за всю карьеру у него нет ни одного трофея в одиночном разряде. Так что Андрей Рублёв должен обыгрывать этого соперника и проходить в следующий раунд. В двух партиях», — сказала Петрова.