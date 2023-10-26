«Авангард» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: «Авангард» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.20.

«Во вторник, 24 октября, «Авангард» стал второй командой КХЛ, довыражавшейся в овертайме. Первым был ЦСКА, получивший в пустые ворота от «Адмирала». А уже потом армейской дорожкой прошёл «Авангард», отпрыгнувший от «Ак Барса» на последней минуте третьего периода, а затем взявшийся играть против «больших татар» с пустыми воротами. Между прочим, «ястребов» раза три предупредили, заряжая по пустой «калитке» через всю поляну. Омичи не вняли — в итоге и получили. И теперь принимают «Салават», который в Нижнем Новгороде минимально победил, вообще не доводя дело до овертайма.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поскольку и «Авангард», и «Салават» сейчас вдвоём забивают меньше, чем кот наплакал, то тотал предстоящего матча предугадать несложно. Вряд ли он уйдёт выше 5.5 — для этого должно случиться нечто экстраординарное. Правда, это относится к тем случаям, когда играть приходится против таких же топ-команд. С соперниками, у которых труба пониже и дым пожиже, тот же «Салават» не церемонится — может навалить и шесть, и восемь.

Но тут мы как раз имеем «столкновение галактик». Омская «галактика» при этом набирает дома 80 процентов очков, а уфимская на выезде – 59,1 процента. Разница вполне себе существенная, вроде бы не оставляющая двойного толкования, но есть нюанс. Заключается он в том, что в 8 матчах из 11 последних, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, побеждали гости.

Учитывая вышеизложенное, ещё раз напоминаю про тотал, который не должен быть выше 5.5. И прогнозирую, что в предстоящем матче «Авангард» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.