«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.00.

«Авангард» вернулся на берега Иртыша после тяжёлой выездной серии, по ходу которой подопечные Михаила Кравеца уступили в Балашихе «Витязю» — 2:5, в Тольятти «Ладе» — 3:5, а перед возвращением домой было поражение в Казани от «Ак Барса» в овертайме — 1:2. Единственная победа была добыта также в дополнительном периоде в Магнитогорске над «Металлургом» — 4:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Рид Буше, Владимир Ткачёв, Валентин Пьянов и их партнёры, конечно же, будут стремиться только к выигрышу в предстоящем матче с «Салаватом Юлаевым». Тут и мотивация повышенная, и принципиальный соперник, идущий выше по турнирной таблице.

Виктор Козлов и «Салават Юлаев» постепенно привыкают друг к другу. Александр Хмелевски, Александр Шаров, Сергей Шмелёв и компания вполне успешно проявляют себя в последних матчах – четыре победы в пяти играх. Включая две из трёх на выезде. Причём проиграли уфимцы на этом отрезке только в овертайме минскому «Динамо» — 2:3. Зато и обыграли в гостях «Северсталь» — 4:3 и «Торпедо» — 1:0.

Из 79 очных матчей «Авангард» выиграл 43, из них десять по буллитам! У «Салавата» 36 побед. Но в этой встрече гости не увеличат данный показатель.«Авангард» победит в матче. Просто омичам уже отступать, по сути дела, некуда», — сказал Плющев.