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«Ливерпуль» — «Тулуза»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

«Ливерпуль» — «Тулуза»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на игру Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза».

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1) за 2.22.

«В подобных матчах очень сложно находить валуй, когда коэффициент на победу одного из клубов такой маленький. «Тулуза» — явный середняк французской лиги. В прошлом сезоне закончила на 13-м месте и в нынешнем ниже середины таблицы. Забивает гол за игру и пропускает больше. В Лиге Европы «Тулуза» оказалась благодаря победе в Кубке Франции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ливерпуля» по части нападения всё вроде бы в порядке. Команда много бьёт по воротам, много создаёт, много забивает, есть конкуренция в передней линии. За голы «красных» тут переживать не стоит. Если и искать валуй, то можно обратить внимание на голы «Ливерпуля» в первом тайме. Я бы поставил на победу «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1).

Лига Европы . Группа E. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
5 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
1:0 Жота – 9'     1:1 Даллинга – 16'     2:1 Эндо – 30'     3:1 Нуньес – 34'     4:1 Гравенберх – 65'     5:1 Салах – 90+3'    

Салах недавно оформил дубль. Нуньес наверняка сыграет в этом матче. Жота выглядит прилично. Центр поля постоянно снабжает. Мне кажется, что «Ливерпуль» дома должен ударно начать этот матч», — сказал Петросьян.

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