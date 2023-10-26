«Ливерпуль» — «Тулуза»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на игру Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза».

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1) за 2.22.

«В подобных матчах очень сложно находить валуй, когда коэффициент на победу одного из клубов такой маленький. «Тулуза» — явный середняк французской лиги. В прошлом сезоне закончила на 13-м месте и в нынешнем ниже середины таблицы. Забивает гол за игру и пропускает больше. В Лиге Европы «Тулуза» оказалась благодаря победе в Кубке Франции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ливерпуля» по части нападения всё вроде бы в порядке. Команда много бьёт по воротам, много создаёт, много забивает, есть конкуренция в передней линии. За голы «красных» тут переживать не стоит. Если и искать валуй, то можно обратить внимание на голы «Ливерпуля» в первом тайме. Я бы поставил на победу «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1).

Салах недавно оформил дубль. Нуньес наверняка сыграет в этом матче. Жота выглядит прилично. Центр поля постоянно снабжает. Мне кажется, что «Ливерпуль» дома должен ударно начать этот матч», — сказал Петросьян.