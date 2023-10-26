«Питтсбург» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо».

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 2.16.

«У «Колорадо» с самого начала сезона всё так хорошо, что смотреть на это уже противно. В чём заключается основное различие в американском и русском менталитете? Американцы любят виннеров, готовы носить их на руках и идти за ними в светлое будущее. Русскому же сердцу куда ближе плачущий «Сан-Хосе». Хочется сесть возле него, погладить по голове, прижать к себе, морально поддержать: мол, держись, брат, всё будет хорошо. А «Колорадо» пусть себе лютует, это не наши люди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Питтсбург» почти наши люди, потому что там далеко не всё слава богу. Две победы в шести матчах, масса вопросов к игре и составу. Поражения бессистемные – и дома, и в гостях. «Колорадо», соответственно, столь же бессистемно дерёт всех подряд и везде. Но…

Но, как мне кажется, подходит время начинать думать над большой игрой по прерыванию победной серии «Колорадо». Вечного ничего не бывает, а уж в НХЛ тем более. Найдётся управа и на «Колорадо». Причём найтись может уже сейчас, в Питтсбурге.

Поэтому прогнозирую интересный матч со средним количеством заброшенных шайб, тотал от 5.5 и выше. А по итогам этого матча «Питтсбург» любым способом наберёт два очка», — сказал Лебедев.