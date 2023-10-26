Клопп снова победит? Получи фрибет к игре Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза»

26 октября состоится матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Ливерпуль» уверенно двигается по групповому этапу Лиги Европы: два матча — две победы. Теперь команде Юргена Клоппа предстоит сыграть с французской «Тулузой». Да, наверное, будет ротация состава, но магия «Энфилда» и общий высокий уровень команды не сулят гостям ничего хорошего в этой игре. Сможет ли середняк Лиги 1 сотворить сенсацию?

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