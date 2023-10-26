«Ливерпуль» — «Тулуза»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы

26 октября состоится матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Тулуза». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Ливерпуль» не проигрывает уже три матча кряду, а в Лиге Европы пока не терял очки. На очереди — домашний матч с середняком французского чемпионата, «Тулузой». Станет ли Юрген Клопп рисковать и выпускать основной состав, или же справятся и резервисты? Будет ли третья победа в еврокубке подряд?

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