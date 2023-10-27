«Шпоры» идут без поражений! Получи фрибет к игре АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
Поделиться
27 октября состоится матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Тоттенхэм» пока не проиграл ни одного матча в этом чемпионате и заслуженно возглавляет турнирную таблицу. В помощь команде Постекоглу отсутствие еврокубков: не нужно распылять силы на два фронта. Впереди матч с «Кристал Пэлас» — середняком, которым руководит старейшина Рой Ходжсон. Получится ли продлить беспроигрышную серию?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 27 октября 2023
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
Партнерский контент