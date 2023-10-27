«Шпоры» идут без поражений! Получи фрибет к игре АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

27 октября состоится матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Тоттенхэм» пока не проиграл ни одного матча в этом чемпионате и заслуженно возглавляет турнирную таблицу. В помощь команде Постекоглу отсутствие еврокубков: не нужно распылять силы на два фронта. Впереди матч с «Кристал Пэлас» — середняком, которым руководит старейшина Рой Ходжсон. Получится ли продлить беспроигрышную серию?

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