«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.84.

«В предыдущем туре «Лада» всё-таки ушатала в Череповце «Северсталь». Матч был неоднозначным, поскольку тольяттинцы вели 3:0 уже к 14-й минуте, но в итоге хозяева сумели отскочить, и достреливать их пришлось в серии послематчевых буллитов. То есть два очка «Лада» всё-таки набрала, а как при этом страдала и мучилась – это исключительно её проблемы.

Дальше страдать придётся больше, потому что в Тольятти приезжает «Ак Барс». Который тихо и неспешно идёт по сезону и в ближайшие три-четыре дня по идее должен будет сожрать «Магнитку». А там уже можно будет дотянуться когтистой лапой и до «Спартака».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, есть нюанс, который в предстоящем матче весьма важен: «Ак Барс» не шибко играет на выезде. Если по проценту очков, набранных на льду «Татнефть-Арены», «большие татары» практически не имеют конкурентов в КХЛ, то на выезде они набирают только 68,8 процента очков. И по сравнению с 62,5 процента домашних очков «Лады» это не выглядит чем-то фундаментальным.

Статистику личных встреч лучше не трогать. Потому что она относится к эпохе первого пришествия «Лады» в КХЛ и трёх казанских Кубков Гагарина. То есть на «Ладе» в те времена «большие татары» успешно оттаптывались. Но сейчас-то тольяттинская команда совсем другая.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно малорезультативный матч с тоталом ниже 5.5. По итогам этого матча «Ак Барс» наберёт минимум одно очко. Скорее всего, наберёт даже два, но пусть у «Лады» останется шанс, ведь в последние годы у неё было так мало праздников», — сказал Лебедев.