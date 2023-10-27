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«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.84.

«В предыдущем туре «Лада» всё-таки ушатала в Череповце «Северсталь». Матч был неоднозначным, поскольку тольяттинцы вели 3:0 уже к 14-й минуте, но в итоге хозяева сумели отскочить, и достреливать их пришлось в серии послематчевых буллитов. То есть два очка «Лада» всё-таки набрала, а как при этом страдала и мучилась – это исключительно её проблемы.

Дальше страдать придётся больше, потому что в Тольятти приезжает «Ак Барс». Который тихо и неспешно идёт по сезону и в ближайшие три-четыре дня по идее должен будет сожрать «Магнитку». А там уже можно будет дотянуться когтистой лапой и до «Спартака».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, есть нюанс, который в предстоящем матче весьма важен: «Ак Барс» не шибко играет на выезде. Если по проценту очков, набранных на льду «Татнефть-Арены», «большие татары» практически не имеют конкурентов в КХЛ, то на выезде они набирают только 68,8 процента очков. И по сравнению с 62,5 процента домашних очков «Лады» это не выглядит чем-то фундаментальным.

Статистику личных встреч лучше не трогать. Потому что она относится к эпохе первого пришествия «Лады» в КХЛ и трёх казанских Кубков Гагарина. То есть на «Ладе» в те времена «большие татары» успешно оттаптывались. Но сейчас-то тольяттинская команда совсем другая.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сёмин (Космачук) – 04:20 (5x5)     1:1 Быков (Войнов, Кателевский) – 22:59 (5x5)     2:1 Космачук (Березин, Бабенко) – 28:14 (5x5)     2:2 Сафонов (Хенкель, Свечников) – 32:56 (5x5)     2:3 Яшкин (А. Радулов, Семёнов) – 34:29 (5x5)     3:3 Сафин (Стальнов, Демидов) – 35:02 (5x5)     4:3 Бабенко (Кугрышев, Демидов) – 41:34 (5x5)     5:3 Кугрышев (Росандич) – 58:06 (en)     6:3 Романов (Алтыбармакян, Демидов) – 58:42 (en)    

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно малорезультативный матч с тоталом ниже 5.5. По итогам этого матча «Ак Барс» наберёт минимум одно очко. Скорее всего, наберёт даже два, но пусть у «Лады» останется шанс, ведь в последние годы у неё было так мало праздников», — сказал Лебедев.

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