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«Лада» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.90.

«Лада» едет на приличной турнирной скорости: шесть побед в последних матчах, причём команда достойно выглядела даже против сильных соперников. Не удивлюсь, если и во встрече с «Ак Барсом» хозяева зацепят как минимум ничью в основное время. Казанцы после выезда на Дальний Восток попали в функциональную яму. Домашнее поражение от «Сибири», мучения в последнем матче с «Авангардом». Да и ЦСКА был обыгран лишь благодаря тому, что очень уж ненадёжен нынче Федотов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Смело ставьте на то, что это будет «низовой» матч. Оба соперника любят и умеют играть от обороны, с минимумом ошибок. Зрелищного хоккея болельщики точно не увидят – максимум четыре шайбы на двоих», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сёмин (Космачук) – 04:20 (5x5)     1:1 Быков (Войнов, Кателевский) – 22:59 (5x5)     2:1 Космачук (Березин, Бабенко) – 28:14 (5x5)     2:2 Сафонов (Хенкель, Свечников) – 32:56 (5x5)     2:3 Яшкин (А. Радулов, Семёнов) – 34:29 (5x5)     3:3 Сафин (Стальнов, Демидов) – 35:02 (5x5)     4:3 Бабенко (Кугрышев, Демидов) – 41:34 (5x5)     5:3 Кугрышев (Росандич) – 58:06 (en)     6:3 Романов (Алтыбармакян, Демидов) – 58:42 (en)    
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