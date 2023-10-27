«Лада» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.90.

«Лада» едет на приличной турнирной скорости: шесть побед в последних матчах, причём команда достойно выглядела даже против сильных соперников. Не удивлюсь, если и во встрече с «Ак Барсом» хозяева зацепят как минимум ничью в основное время. Казанцы после выезда на Дальний Восток попали в функциональную яму. Домашнее поражение от «Сибири», мучения в последнем матче с «Авангардом». Да и ЦСКА был обыгран лишь благодаря тому, что очень уж ненадёжен нынче Федотов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Смело ставьте на то, что это будет «низовой» матч. Оба соперника любят и умеют играть от обороны, с минимумом ошибок. Зрелищного хоккея болельщики точно не увидят – максимум четыре шайбы на двоих», — сказал Плющев.