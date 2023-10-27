«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТБ 4.5 за 4.55.

«У нижегородцев игра разладилась ещё в конце сентября. С того времени все попытки Игоря Ларионова вернуться на исходные рубежи к серьёзным результатам не привели. Более того, в четырёх матчах сезона такая быстрая и атакующая команда, как «Торпедо», вообще не смогла забить. А тому же «Салавату» дважды проиграла со счётом 0:1.

В общем, нижегородцев штормит, но и у «Автомобилиста» тоже не всё спокойно в королевстве датском. Трёхматчевую проигрышную серию удалось остановить только с помощью безответного «Барыса», но пока проблем в игре больше, чем решений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, налицо встреча двух проблемных команд. При этом «Торпедо» со всеми своими проблемами набирает дома 57,7 процента очков, а «Автомобилист» на выезде – 45,5 процента. В нынешнем сезоне соперники ещё не встречались, а в прошлом обменялись домашними победами. У нижегородцев более чем двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах, но оно идёт из тех времён, когда «Автомобилист» перебивался с хлеба на воду, регулярно не попадая в плей-офф.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно результативный матч с тоталом выше 4.5. По итогам матча два очка наберут гости, причём есть большая вероятность того, что они справятся в основное время», — сказал Лебедев.