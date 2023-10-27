«Торпедо» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 27 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.80.

«Торпедо» проиграло четыре из пяти последних матчей, причём «Северстали» и «Салавату» нижегородцы ничего не забили. У «Автомобилиста» схожая картина – тот же физический спад, неудачи, обыграть в последние две недели удалось лишь аутсайдеров («Барыс» и «Витязь»). С учётом того, как много оба соперника ошибаются в обороне, посоветую взять тотал больше 5.5 шайбы. Закрыть друг друга команды не сумеют, а в атаке их мастерство всё-таки высокое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исход не так ясен, но всё же предскажу победу команды Ларионова. «Автомобилисту» нет смысла убиваться в Нижнем, впереди серия матчей с аутсайдерами, где можно спокойно взять свои очки. Торпедовцам же победа нужнее чисто в турнирном плане, поскольку впереди их ждут несколько проблемных соперников. Самоотдача станет решающим козырем хозяев», — сказал Плющев.