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«Торпедо» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 27 октября

«Торпедо» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 27 октября
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.80.

«Торпедо» проиграло четыре из пяти последних матчей, причём «Северстали» и «Салавату» нижегородцы ничего не забили. У «Автомобилиста» схожая картина – тот же физический спад, неудачи, обыграть в последние две недели удалось лишь аутсайдеров («Барыс» и «Витязь»). С учётом того, как много оба соперника ошибаются в обороне, посоветую взять тотал больше 5.5 шайбы. Закрыть друг друга команды не сумеют, а в атаке их мастерство всё-таки высокое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исход не так ясен, но всё же предскажу победу команды Ларионова. «Автомобилисту» нет смысла убиваться в Нижнем, впереди серия матчей с аутсайдерами, где можно спокойно взять свои очки. Торпедовцам же победа нужнее чисто в турнирном плане, поскольку впереди их ждут несколько проблемных соперников. Самоотдача станет решающим козырем хозяев», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Артамонов (Атанасов, Летунов) – 04:43 (5x5)     1:1 Хрипунов (Осипов, Воронков) – 08:58 (5x5)     2:1 Атанасов (Летунов, Артамонов) – 12:41 (5x4)     2:2 Макеев (Севостьянов, Голышев) – 29:40 (5x5)     3:2 Артамонов (Alexei Kruchinin, Атанасов) – 50:19 (5x4)     4:2 Летунов (Артамонов, Атанасов) – 59:43 (en)    
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