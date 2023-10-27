«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.22.

«Обратим внимание: стоило Овечкину забросить первую шайбу – и игра «Вашингтона» если не стабилизировалась, то определённым образом успокоилась. Пусть даже тот матч, с «Торонто», «капиталисты» и проиграли. Но зато уже в следующем, с «Нью-Джерси», несмотря на проваленный второй период, выглядели куда более боеспособным и толковым коллективом. И вторая шайба Овечкина на этом фоне смотрелась совсем органично.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь «Вашингтону» принимать дома «Миннесоту». Над которой у «столичных» есть определённое преимущество по статистике личных встреч. Но которая забрала четыре последних междусобойчика. У «лесников» «капиталисты» не могут выиграть с марта 2020 года, то есть уже три с половиной года. И вот наконец хороший шанс сделать это, поскольку игра в Вашингтоне станет для «Миннесоты» игрой «на морально-волевых» — второй в течение суток. Причём обе игры выездные, и в американскую столицу «лесники» прибывают из Филадельфии, имея чуть больше 20 часов на перелёт, подготовку и восстановление.

Именно с этого места я и собираюсь плясать в своём прогнозе, не слишком-то полагаясь на «Вашингтон». Думаю, заброшенных шайб в предстоящем матче будет выше среднего, как-то не верится, что соперники попробуют «подсушиться». Предполагаю тотал выше 4.5 и как минимум одно очко для хозяев. То есть в предстоящем матче «Вашингтон» не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.