«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.16.

«Зенит» примет дома «Ахмат» в рамках 13-го тура РПЛ. У грозненцев тут шансов нет — питерцы у себя дома наберут три очка.

Может быть, ещё месяц назад «Ахмат» и смог бы оказать сопротивление «Зениту». Клуб набирал форму, перестал часто проигрывать. Но сейчас ситуация снова изменилась, и не в лучшую для «Ахмата» сторону. Клуб уступал в большинстве последних своих матчей. Единственную победу коллектив добыл в противостоянии с «Крыльями Советов» (3:0). Но то была игра Кубка. А в РПЛ грозненцы уже идут на 12-й строчке, на границе с зоной вылета. Показательными были их последние игры с соседями по турниру — 0:1 от «Рубина» и 0:3 от «Ростова».

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«Зенит» всё ещё ведёт погоню за лидирующим «Краснодаром». Сейчас разрыв между ними составляет пять очков. В прошлом туре «быки» потеряли баллы в игре с «Балтикой» (2:2). Впрочем, команда Семака до этого тоже пару неудач потерпела — 1:2 от «Локомотива» и 1:3 от «Оренбурга». Пытаются сине-бело-голубые создать интригу в чемпионате. Но вполне возможно, что после нескольких ошибок краснодарцев мы снова увидим клуб из Санкт-Петербурга на верхушке таблицы.

У «Ахмата» тут нет шансов. «Зенит» просто не имеет права терять очки, особенно у себя дома. Разрыв с «Краснодаром» у клуба всё ещё достаточно велик. Так что грозненцам даже на ничью нет смысла рассчитывать», — сказал Мостовой.

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