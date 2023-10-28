«Барселона» — «Реал»: зарегистрируйся и получи фрибет к «эль класико»

28 октября состоится матч Примеры «Барселона» — «Реал». Начало — в 17:15 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Барселону» захватила эпидемия травм. Давно не играет Роберт Левандовски, не будет Френки де Йонга. Зато в полном порядке местные воспитанники. Вот только справится ли команда, играя на два фронта? «Реал» в такой же ситуации, но ситуация с травмами у команды Карло Анчелотти не в пример лучше. Кто победит в «эль класико»?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736