«Барселона» — «Реал»: зарегистрируйся и получи фрибет к «эль класико»
Поделиться
28 октября состоится матч Примеры «Барселона» — «Реал». Начало — в 17:15 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Барселону» захватила эпидемия травм. Давно не играет Роберт Левандовски, не будет Френки де Йонга. Зато в полном порядке местные воспитанники. Вот только справится ли команда, играя на два фронта? «Реал» в такой же ситуации, но ситуация с травмами у команды Карло Анчелотти не в пример лучше. Кто победит в «эль класико»?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 28 октября 2023
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 27 октября 2023
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 октября 2023
-
19:00
Партнерский контент