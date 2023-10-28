Почеттино метит в еврокубки? Получи фрибет к матчу «Челси» — «Брентфорд»
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28 октября состоится матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд». Начало — в 14:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Челси» явно выздоравливает. Победы над середняками и аутсайдерами — это одно, а солидный матч с «Арсеналом» — это уже показатель. Да, удержать победу не удалось, но игра команды Маурисио Почеттино вызывает оптимизм. Теперь предстоит матч с «Брентфордом» — командой-середняком. Смогут ли «аристократы» развить успех?
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