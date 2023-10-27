Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич: во сколько начало, по какому каналу покажут, прогнозы

27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке Вячеслав Дацик будет драться с Петром Романкевичем. Начало боя — не ранее 23:45 мск. Также в этом карде встретятся Иван Емельяненко и Юрий Рябой.

Смотреть поединок Дацик – Романкевич в прямом эфире можно на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции боя – не ранее 23:45 мск.

Эксперты считают фаворитом Дацика и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Романкевича оценили в 2.06. Вероятность ничьей идёт за 26.0. Аналитики считают, что поединок не продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.55.

На победу Дацика нокаутом предлагают поставить за 2.30, а если досрочно выиграет Романкевич – сыграет 2.90. На то, что бой завершится в первом раунде, дают коэффициент 2.33.