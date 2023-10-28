Фьюри — Нганну: кто фаворит, коэффициенты и ставки, где смотреть бой в прямом эфире

28 октября 2023 года в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде пройдёт боксёрский вечер, который возглавит поединок Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну. Начало турнира запланировано на 18:00 мск, но сам бой начнётся не ранее 21:00 мск. Победитель получит от WBC пояс «Чемпиона Эр-Рияда».

Официальные источники не покажут трансляцию поединка Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну на территории России.

Букмекеры считают фаворитом Фьюри, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.08. Шансы Нганну оценили коэффициентом 8.00. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 26.0.

Эксперты предлагают поставить на то, что Тайсон побывает в нокдауне, но выиграет бой, за 8.00. Если оба боксёра будут отправлены в нокдаун – сыграет коэффициент 6.50. Также букмекеры принимают ставки на то, что Фьюри выиграет отказом Фрэнсиса – за 21.0.

Если поединок будет выигран в первом раунде – сыграет 9.00, а если во втором – 7.50. Поставить на тотал больше 4.5 нокдауна можно с коэффициентом 6.50. Победа Тайсона нокаутом идёт за 3.75, а решением – 7.50.