«Факел» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Спартак» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.29.

«Факел» дома будет принимать московский «Спартак». Безумный ажиотаж в Воронеже. Разумеется, будет «Туман», разумеется, песни, разумеется, много народа, разумеется, не самого хорошего качества поле.

«Спартак» — это всегда раздражитель. В прошлом сезоне «Спартак» помучился в Воронеже – выиграл на Кубок, выиграл в чемпионате, правда, с трудом, проигрывая после первого тайма, во втором сумели игру перевернуть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Спартак» хороший футбол показал против «Пари НН». Сумеет ли команда Гильермо Абаскаля это поддержать — вопрос. Ну а «Факел» сейчас тоже хорош. Три тура подряд «Факел» не проигрывает — одержал две победы в этих трёх матчах. Домашняя игра. Моменты у «Факела» в каждой игре возникают, и возникают регулярно. «Спартак» не очень надёжен в обороне, даже несмотря на то, что отыграли «на ноль» с «Нижним Новгородом». Но даже у «Нижнего» несколько хороших моментов для взятия ворот были.

Я думаю, что вариант «обе забьют» в этой встрече выглядит неплохо, но, скорее всего, «Спартак» не проиграет. Верю, что «Спартак» не проиграет, вклинится в борьбу за призовую тройку. И, следовательно, возможно, «Спартак» выиграет, может быть, сыграет вничью, но результативную. Поэтому «обе забьют и Х2» за отличный коэффициент 2.29», — сказал Генич.