«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.87.

«Зенит» сейчас хорошо выглядит, откровенно говоря, особенно видно, как он добавляет по ходу матча. И многие восстановились уже после травм. Есть варианты для Сергея Семака, как усилить игру. «Зенит» в гонке за «Краснодаром». Он понимает, что в этом туре «Краснодар» может потерять очки в матче с ЦСКА в Москве. Поэтому «Зенит», играя против «Ахмата», который не выигрывает уже пять туров подряд в российском чемпионате, конечно же, фаворит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Ахмат» по игре в последних матчах смотрится неплохо, но вот удача от команды отворачивается, да и подводит реализация. И если брать последние игры, может быть, с «Рубином» по делу уступили, а в последней игре с «Ростовом» при счёте 0:0 момент, который был у Ковачева, надо было, конечно, реализовывать. Потом ещё несколько моментов было, чуть реализация подвела.

«Ахмат» уже играл с «Зенитом» в Кубке России в Петербурге и проиграл – 0:2. В Грозном сыграли результативную ничью – 3:3. Футбол, мне кажется, должен быть хороший, и, учитывая, что «Ахмат» играет в очень энергозатратный футбол, а у «Зенита» хорошая скамейка, хозяева могут во втором тайме прибавить и добавить, как это было в игре с «Крыльями».

Думаю, что «тотал 2-го тайма больше 1.5» за коэффициент 1.87 – хорошее, интересное предложение на эту игру. Возможно, «Ахмату» придётся раскрываться, а «Зенит» на контратаках может подловить», — сказал Генич.